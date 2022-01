.

Uruka Fish market at Nagaon : নগাঁৱত জিলা প্ৰশাসন আৰু মীন বিভাগৰ সুলভ মূল্যৰ মাছৰ বজাৰ Published on: 2 minutes ago



ক’ভিড 19 ৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে জাৰি কৰা নতুন বিধি-নিৰ্দেশনা (SOP on Magh Bihu) ৰ মাজৰেই আজি বছৰেকৰ বিহুটিৰ উৰুকা নিশা এসাঁজ লগে-ভাগে খোৱাৰ বাবে সকলোৱে প্ৰস্তুতি চলাইছে (People across the state have geared up to celebrate Uruka today) ৷ নগাঁৱৰ মীন বিভাগে জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত সুলভ মূল্যৰ মাছ বিক্ৰী কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷ চাওক, নগাঁৱৰ সাংবাদিক ৰকিবুল ৱাহিদে এই সন্দৰ্ভত যুগুত কৰা প্ৰতিবেদন-