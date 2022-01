.

Cheques distribution under AMFIRS Scheme : ঋণগ্ৰস্ত মহিলাৰ মাজত চেক বিতৰণ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ



বিগত দুটা বৰ্ষত ক’ভিড মহামাৰীয়ে সমগ্ৰ বিশ্বৰ আৰ্থিক অৱস্থা সলনি কৰি পেলোৱাৰ সময়তে মাইক্ৰ’ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই আছিল অসমৰ নিচিনা এখন ৰাজ্যৰ বাবে এটা ডাঙৰ সকাহ । কাৰণ কৰ’ণা পৰিস্থিতিত পৰি বহু লোকে নিজৰ চাকৰি পৰ্যন্ত হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল । ঋণৰ বোজাত পৰি সাধাৰণ জনতাই শৰীৰৰ অংগ পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হোৱাৰ সময়তে এনে এটা ঘোষণাই জনসাধাৰণৰ মুখত নিশ্চয়কৈ হাঁহি বিৰিঙাইছে । বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে তিনিটা স্তৰত ৭,৫০০ কোটি টকা বহু নীতি-নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে ঋণগ্ৰস্ত মহিলাসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিছে । প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পৰ্যায়ত ৬ খনকৈ জিলাত মাইক্ৰ’ফাইনেন্সৰ উদগনিমূলক বঁটা আৰু ঋণ ৰেহাই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে (Cheques distribution under AMFIRS Scheme) ৷ মঙলবাৰে গোলাঘাট নগৰৰ সমন্বয় পথাৰত ৮০০ ৰো অধিক ঋণগ্ৰস্ত মহিলাক বিত্ত তথা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে (Finance minister Ajanta Neog at Golaghat) আনুষ্ঠানিকভাৱে চেক বিতৰণ কৰে (Ajanta Neog participated on cheque distribution at Golaghat) । তদুপৰি চৰকাৰে গোলাঘাটত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ বাবে ধাৰ্য কৰা 58 কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া একাংশ আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বিত্তমন্ত্ৰী নেওগে ।