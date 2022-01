.

New Zip Lining at Dima Hasao : ডিমা হাছাওৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত নৱতম সংযোজন জিপ লাইনিং Published on: 25 minutes ago



ডিমা হাছাওৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত নৱতম সংযোজন জিপ লাইনিং (New Zip Lining at Dima Hasao) ৷ হাফলং চহৰত থকা হ্ৰদৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই জিপ লাইনিং । এতিয়াৰে পৰা হাফলং হ্ৰদত বোট ৰাইডিঙৰ লগতে জিপ লাইনিঙৰ আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰিব পৰ্যটকে । ইতিমধ্যে হাফলং হ্ৰদৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা এই জিপ লাইনিঙৰ পৰীক্ষণমূলক কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে । অনতিপলমে এই জিপ লাইনিং (Dima Hasaos newest addition to tourism) পৰ্যটকৰ বাবে অনতিপলমে মুকলি কৰি দিয়া হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ শীঘ্ৰেই এই জিপ লাইনিঙৰ Adventurous ৰাইডিঙৰ আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰিব পৰ্যটকসকলে ।