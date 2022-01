.

ভূপেন বৰাৰ জিভাৰ গণ্ডগোল আছে : দিলীপ শইকীয়া Published on: 18 minutes ago



"ভূপেন বৰাৰ জিভাৰ গণ্ডগোল আছে সেই বাবে মহামাৰী তথা বেমাৰক লৈ টুলুঙা মন্তব্য দি আছে ৷ ভূপেন বৰাৰ জিভা পাতল, কিয়নো যিটো সময়ত সাধাৰণ লোকে ক'ভিডৰ পৰা বাছি থাকিবলৈ দুপালি ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিছে, বিভিন্ন সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছে (People take Covid precautions) তেনে সময়ত ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যই কেৱল সকলোকে বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ৷" কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আল্টা গাঁৱৰ বিষ্ণু মন্দিৰৰ মণিকূটৰ আধাৰশিলা(Dilip Saikia at Kamalpur) স্থাপন কৰি কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াই । সংবাদমেলযোগে সভাপতি ভূপেন বৰাই কৰা মন্তব্যৰ পিছত ভূপেন বৰাৰ মানসিক গণ্ডগোল হোৱা বুলি কটাক্ষ কৰে দিলীপ শইকীয়াই ৷ লগতে ক'ভিড মহামাৰীক লৈ ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত নকৰিবলৈ আহ্বান জনালে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক গৰাকীয়ে(Dilip Saikia critisizes to Bhupen Bora) ৷