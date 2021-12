.

ধেমাজিত আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী Published on: 1 hours ago



ধেমাজি সদৰ আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক(Drug dealer arrested at Dhemaji) গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজন ধেমাজি বটুৱাৰ মিশ্ৰ পাদুন বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ মিশ্ৰ পাদুনে ডিমাপুৰৰ পৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি ধেমাজিত বিক্ৰী কৰি আহিছিল ৷ ধেমাজি আৰক্ষী(Anti drug drives and operations by Dhemaji Police)য়ে পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী মিশ্ৰ পাদুনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷