কলগাছিয়াত ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত ষ্টাম্প পেপাৰৰ দালাল Published on: 16 minutes ago



ৰাজ্যৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়সমূহত চলি অহা দালালৰাজ (Dalalraj in revenue circle offices of Assam) উৎখাত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ শ শ দালালক ৷ তাৰ মাজতে চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়সমূহত অব্যাহত আছে ষ্টাম্প পেপাৰৰ নামত দালালি ৷ কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰতিখন ষ্টাম্প পেপাৰৰ দাম উঠিছে প্ৰকৃত মূল্যৰ তিনিগুণ পৰ্যন্ত (Dalalraj in Kalgachia revenue circle office) ৷ কাৰ্যালয়টোত একোখন ২০ টকীয়া দলিল বিক্ৰী হৈ আছে ৯০ টকাত আৰু ৫০ টকীয়া দলিল ১৫০ টকাত (Stamp paper price in Kalgachia) ৷ ইফালে চৰকাৰীভাৱে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ষ্টাম্প পেপাৰৰ যোগান নাই বাবেই অতিৰিক্ত দাম ল’বলগীয়া হৈছে বুলি মন্তব্য দিছে ভেণ্ডৰগৰাকীয়ে । চৰা দামত ষ্টাম্প পেপাৰ বিক্ৰীৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে বন্দী হৈছে গোপন কেমেৰাত ৷ চাওক এই প্ৰতিবেদন...