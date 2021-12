.

New Vehicle Rules in Assam: কলিয়াবৰত ধোঁৱাচাঙত উঠিল চৰকাৰী নিৰ্দেশনা Published on: 13 minutes ago



কলিয়াবৰত ধোঁৱাচাঙত উঠিল চৰকাৰী নিৰ্দেশনা ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানকো গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ হেলমেট পৰিধান নকৰা একাংশ মটৰ চাইকেল চালক-আৰোহীৰ বিনা সংকোচে ঘুৰি ফুৰা দেখা গৈছে কলিয়াবৰৰ ৰাজপথত । ৰাজ্য চৰকাৰৰ কঠোৰ যান-বাহন আইন (New Vehicle Rules in Assam) নামানে একাংশ মটৰচাইকেল চালক-আৰোহীয়ে । এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ ভূমিকাও সোপা-ঢিলা দেখা গৈছে (Kaliabor Police Station) ৷ উল্লেখ্য যে, ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে বাইক চালকসকলৰ বাবে বান্ধি দিছে কঠোৰ আইন (New vehicle rules in Assam) । সেই অনুসৰি দুচকীয়া বাহন চলালে চালক আৰু আৰোহী দুয়োয়ে পিন্ধিব লাগিব হেলমেট । কিন্তু কলিয়াবৰৰ এই পৰিৱেশে অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰাহে পৰিলক্ষিত হৈছে চৰকাৰৰ কঠোৰ যান-বাহন আইনক ৷