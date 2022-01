.

আজি হাবুঙত চাওৰেন আৰু হলুংহফি মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে Published on: 17 minutes ago



আহোমৰ পবিত্ৰ মে ডাম মে ফিত(Ahom Festival Me Dam Me Phi) অংশ লোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে সোমবাৰে অসমৰ অন্যতম পৰ্যটনস্থলী ঐতিহাসিক হাবুঙত উপস্থিত হ’ব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(CM Himanta Biswa Sarma to arrive in Habung) ৷ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ হাবুঙত চলিছে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰ ৷ আহোমৰ দ্বিতীয়খন ৰাজধানী(Second Capital of Ahom kingdom) হাবুঙত ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰায় তিনি কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে মূল উপাসনাস্থলী চাওৰেন আৰু ভকতসকলৰ নামঘৰ হলুংহফি ৷ মে ডাম মে ফি দিনাই এই দুয়োটা মুকলি কৰি ভকতসকলক উছৰ্গা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷