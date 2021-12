.

Illegal Trading of Betel Nut: নৈশ বাছত ওলাল চুপাৰী Published on: 41 minutes ago



ৰাজ্যত অব্যহত আছে চুপাৰীৰ অবৈধ ব্যৱসায়(Illegal trading of betel nut ) । চিৰাঙৰ ঢালিগাঁৱত নিশা আৰক্ষীৰ অভিযান । ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথত নৈশ বাছত চলিল আৰক্ষীৰ এই অভিযান(Chirang police does mission in night super) । শ্বিলঙৰ পৰা শিলিগুৰিলৈ গৈ থকা ছিমা নামৰ AS 01 JC 9162 নম্বৰ নৈশ বাছখনত গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান । অভিযানত নৈশ বাছ খনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ৫০ বস্তা চুপাৰী(Illegal stock of betel nut seized ) । চুপাৰীখিনিৰ অনুমানিক বজাৰ মূল্য প্ৰায় ১০ লাখ বুলি জানিব পৰা গৈছে । সবিশেষ চাওঁ আহক ৷