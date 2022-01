.

Republic Day 2022: গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে চৰাইদেউত উপায়ুক্তৰ পতাকা উত্তোলন Published on: 1 hours ago



আজি সমগ্ৰ দেশতে উদযাপন কৰা হৈছে ৭৩সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস ৷ সমান্তৰালকৈ চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিতো উদযাপন কৰা হয় গণৰাজ্য দিৱস(Republic Day celebrated in Charaideo) ৷ ক'ভিড মহামাৰীৰ বাবে চৰাইদেউত এইবাৰৰ গণৰাজ্য দিৱসত অনুষ্ঠিত কৰা নহ'ল কোনো ধৰণৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী(Republic Day celebrated at Sonari)৷ সীমিত সংখ্যক লোকৰ উপস্থিতিত পতাকা উত্তোলন কৰে চৰাইদেউ জিলা উপায়ুক্ত পল বৰুৱাই(Charaideo DC flag hoisted on Republic Day 2022) ৷ লগতে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি সোণাৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে শ্বহীদ তৰ্পণ কৰি মুক্তিযুঁজাৰুসকলক স্মৰণ কৰে ৷