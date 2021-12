.

Traffic rules in Assam: হেলমেট পৰিধানক লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ



1 ডিচেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত প্ৰশাসনে কঠোৰভাৱে বলৱৎ কৰিছে যান-বাহন, নিয়ম শৃংখলা আইন (Govt is becoming strict regarding traffic rules) ৷ মটৰচাইকেলত উঠিলেই পিন্ধিব লাগিব হেলমেট ৷ চালক আৰোহী উভয়ৰে বাবে প্ৰযোজ্য এই নিয়ম (Rider climber both must wear helmet) ৷ বোকাখাতত শনিবাৰে যান-বাহন আৰক্ষীয়ে হেলমেট পৰিধান কৰা সকলক গামোচা যাচি (Bokakhat police gave gamusa to people wearing helmet) ৰাইজক সজাগতা সম্পৰ্কে অৱগত কৰোৱাৰ এক অনন্য প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা দেখা গ’ল ৷ সমান্তৰালকৈ হেলমেট পৰিধান নকৰা সকলক এহেজাৰ টকাকৈ জৰিমনা বিহে আৰক্ষীয়ে (Traffic police fined rupees thousand for not wearing helmet) ৷ একাংশ সচেতন ব্যক্তিও দেখা পোৱা গ’ল বোকাখাতৰ ৰাজপথত ৷ নিজৰ লগতে আৰোহী পুত্ৰকো হেলমেট পিন্ধোৱাই আনিলে পিতৃয়ে ৷ সমাজৰ বাবে আদৰ্শবান এনে ব্যক্তিৰ শলাগ ল’লে বোকাখাত আৰক্ষী আৰু ৰাইজে ৷