যোৰহাটত বিজেপিৰ উদ্যোগত ভলীবল আৰু কাবাদী প্ৰতিযোগিতা Published on: 26 minutes ago



প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ আহ্বানমৰ্মে অসমৰ বিভিন্ন লোক সভা সমষ্টিত সাংসদ কাপ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগতে বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাটৰ কঠালগুৰি চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, যোৰহাট জিলাৰ ক্ৰীড়া কোষৰ উদ্যোগত 101 নং মৰিয়নী সমষ্টিৰ চেলেংহাট আৰু মৰিয়নী মণ্ডলৰ সহযোগত এখন ভলীবল (পুৰুষ) আৰু এখন কাবাডি (মহিলা) সাংসদ কাপ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় (BJP organaize Kabaddi and Volleyball match at Jorhat) । এই প্ৰতিযোগিতাত 16 টা পুৰুষৰ ভলীবল দল আৰু 12 টা মহিলা কাবাডিৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ এই ভলীবল আৰু কাবাডী খেলখন শুভ উদ্বোধন কৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই (Kamakhya Prasad Tasa at Jorhat) ৷ লগতে উক্ত প্ৰতিযোগিতাখনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত লোকসভাৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ (Topon Kumar Gogoi at Jorhat) আৰু মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী উপস্থিত থাকে (MLA Rupjyoti Kurmi at Jorhat) ।