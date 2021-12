.

Narcotic Set Fire: বৰপেটাত জ্বলিল বৃহৎ পৰিমানৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী Published on: 19 minutes ago



ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি আৰক্ষীয়ে চলাই গৈছে অভিযান (Operation against drug in Assam) ৷ বৰপেটা আৰক্ষীয়েও বিভিন্ন সময়ত অভিযান চলাই ড্ৰাগছসহ আটক কৰিছে বহু লোকক ৷ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে আজি বৰপেটা আৰক্ষীয়ে জ্বলাই দিলে ড্ৰাগছ, গাঞ্জাসহ বহুপৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী ৷ বৰপেটা আৰক্ষী চাউনীৰ পিছফালে আজি জ্বলাই দিয়া হয় নিচাযুক্ত সামগ্ৰীসমূহ(Narcotic set fire at Barpeta) ৷ বৰপেটা জিলা উপায়ুক্ত, বৰপেটা আৰক্ষী অধীক্ষক, ন্যায়ধীশ আৰু ড্ৰাগছ ডিস্পোজেল কমিতিৰ সদস্যৰ উপস্থিতিত উক্ত সামগ্ৰীসমূহ জ্বলাই দিয়া হয় ৷ বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন আৰক্ষী চকীত ৰুজু হোৱা ৫৮টা গোচৰৰ প্ৰায় এক কৌটি টকাৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জ্বলাই দিয়া বুলি আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷