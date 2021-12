.

Illegal Liquor seized : অৰুণাচলী সুৰা জব্দ সন্দৰ্ভত কি কয় আৰক্ষীয়ে ? Published on: 1 hours ago



শুকুৰবাৰে বিয়লি গহপুৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অৰুণাচলী সুৰা (Arunachali Wine seized by Gohpur Police) ভৰ্তি AS 32 C 0229 নম্বৰৰ এখন বলেৰ' পিক‌আপ আৰু UP 78 CT 2731 নম্বৰৰ এখন কণ্টেইনাৰ বাহন ৷ এই বাহনখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে মুঠ ১১৬০ কাৰ্টন বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ অৰুণাচলী সুৰা ৷ জব্দ কৃত অবৈধ সুৰাখিনিৰ আনুমানিক মূল্য প্ৰায় ১২ লাখ টকা ৷ গহপুৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া গৰাকীয়ে সদৰী কৰা অনুসৰি, গহপুৰৰ ৰাজগড়ত গহপুৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি শুকুৰবাৰে বিয়লি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰা (Illegal Liquor seized) খিনি ৷ ইতিমধ্যে উক্ত জব্দ কৃত সুৰাখিনি আবকাৰী বিভাগক চমজাই দিয়া হৈছে ।