নগাঁও এনকাউণ্টাৰৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ দাবী বিধায়ক অখিল গগৈৰ Published on: 50 minutes ago



কীৰ্তিকমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ দাবী বিধায়ক অখিল গগৈৰ(Student Leader Shot by Police in Nagaon)৷ নগাঁৱৰ কীৰ্তিকমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰক লৈ মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত কৰা সংবাদ মেলত সৰৱ হৈ পৰে অখিল গগৈ । উল্লেখ্য যে,কীৰ্তিকমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰক লৈ ৰাইজে কৰা প্ৰতিবাদৰ বাবে অৱশেষত চৰকাৰে গৃহ সচিব পৰ্যায়ৰ এক তদন্ত ঘোষণা কৰি এসপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল‌ যদিও তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া শেষ হোৱা আজি এটা পষেক পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো অতি কৌশলগত ভাৱে আজি পৰ্য্যন্ত চৰকাৰে প্ৰকাশ নকৰিলে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন(Inquiry on Nagaon encounter)। দৰাচলতে চৰকাৰে ৰাইজৰ খন্তেকীয়া স্মৰণৰ সুবিধা লৈ এই এনকাউণ্টাৰৰ বিচাৰ নকৰাকৈ হাত সাৰিব বিচৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৷ সেয়ে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে অনতিপলমে কীৰ্তিকমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায়(Nagaon police encounter) ।