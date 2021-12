.

অভয়াপুৰীৰ আৰক্ষীৰ জালত এইবাৰ ৰাজপথৰ কুকুৰ চোৰ Published on: 1 hours ago



ৰাজপথত থকা কুকুৰবোৰ নোহোৱা হোৱাটো আপুনি বাৰু মন কৰিছেনে ? ক’লৈ যায় বাৰু কুকুৰবোৰ ? অভয়াপুৰীৰ আৰক্ষীৰ জালত এইবাৰ ৰাজপথৰ কুকুৰ চুৰি কৰা চোৰ(Abhayapuri police trap street dog thief) ৷ ৰাজপথৰ কুকুৰ চুৰি চক্ৰৰ মূল অভিযুক্ত সম্প্ৰতি অভয়াপুৰী আৰক্ষীৰ জালত । গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্তজন গোৱালপাৰা জিলাৰ পাইকানৰ ছেংগ্ৰিক আৰ মাৰাক । আৰক্ষীয়ে কুকুৰ চুৰিকাণ্ডত ব্যৱহৃত AS 16A 1734 নম্বৰৰ মাৰুতি অল্টখনো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । দীৰ্ঘদিন ধৰি বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা, চিৰাং, ধুবুৰীকে ধৰি দাঁতিকাষৰীয়া জিলাসমূহৰ পৰা পুৱতি নিশা ৰাজপথৰ কুকুৰ উক্ত গাড়ীখনত ভৰাই চুৰি কৰি আহিছিল । উক্ত কুকুৰখিনি নাগালেণ্ডলৈ চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰাৰ অভিযোগ এটা সংগঠনৰ । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ অধীনত 379/411 R/W sec. 11(1)(D)(K) prevention of crueltu to animals act.1960 ধাৰাত অভয়াপুৰী থানাত 1001/21 নম্বৰ গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।