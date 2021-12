.

অসমীয়া জাতিক আগুৱাই নিবলৈ আছুৱে আধ্যাত্মিক আন্দোলন কৰি যাব : ড৹ সমুজ্জল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য



অসমৰ জাতীয় সংগঠন সমূহৰ শেহতীয়া কাৰ্যকলাপক লৈ ৰাজ্যৰ সচেতন মহলে সততে সমালোচনা কৰা দেখা যায় (Organizations of ethnic groups of Assam) ৷ এনে সময়তে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আধ্যাত্মিক আন্দোলনৰ (Spiritual movement of AASU) অংশস্বৰূপে ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই নামৰূপত আয়োজন কৰা ভাওনা সমাৰোহে (Bhaona somaroh organized by AASU in Namrup) ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে । এই ভাওনা সমাৰোহৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশ লৈ অসমীয়া জাতিক আগুৱাই নিবলৈ আছুৱে আধ্যাত্মিক আন্দোলন কৰি যাব বুলি কয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই । সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা মানেই এক অবিৰত সংগ্ৰামী যাত্ৰা । অসমীয়া মানুহৰ দুৰ্যোগ আহিলে ৰাইজৰ সহযোগত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আন্দোলন কৰি আহিছে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আধ্যাত্মিক ভেঁটি শক্তিশালী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে । তেওঁ লগতে কয় যে, নামৰূপৰ এই ভাওনা সমাৰোহ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আধ্যাত্মিক আন্দোলনৰ মাইলৰ খুঁটি । অসমীয়া জাতিক আগুৱাই নিবলৈ আছুৱে আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক আনন্দোলন কৰি যাব ।