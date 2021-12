.

Attack on AASU workers : তিনিচুকীয়াত ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত Published on: 33 minutes ago



ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে আছুৰ প্ৰতিবাদ ৷ সমান্তৰালকৈ তিনিচুকীয়া জিলাতো অব্যাহত আছে আছুৰ প্ৰতিবাদ। ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষীয়ে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যক আটক(Police arrests AASU workers) কৰা আৰু নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰাৰ প্ৰতিবাদত(Clash between AASU and ACP) তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্রুগড় জিলাত ৩৬ ঘণ্টাৰ বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে (AASU calls Tinsukia and Dibrugarh Bandh)। কিন্তু জনসাধাৰণৰ অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ১২ ঘণ্টালৈ হ্ৰাস কৰিছিল বন্ধৰ কাৰ্যসূচী ৷ ইফালে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা আছুৰ সদস্যকেইগৰাকীৰ মাজৰ কেইগৰাকীমানক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাত পুনৰ প্ৰতিবাদী হৈ পৰিল তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থা । ইয়াৰ পিছত জিলাখনত তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্র সন্থাৰ সদস্য সকলে মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাংগ মিশ্ৰৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰাৰ লগতে আছুৰ সদস্য সকলক বিনাচৰ্তে মুকলি কৰি দিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে (AASU burns effigies of minister Atul Bora and Dibrugarh SP) ৷