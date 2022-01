.

Cattle smuggling in Assam : কমলপুৰত চোৰাংকৈ অনা গৰুভৰ্তি বাহন জব্দ Published on: 28 minutes ago



অসম চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ গো-সুৰক্ষা আইন (Cattle Preservation Act 2021) বলৱৎ কৰিছে যদিও পশুধনসমূহক সুৰক্ষা দিয়াত একপ্ৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে ৷ কিয়নো ৰাজ্য চৰকাৰে কঠোৰ আইন বলৱৎ কৰাৰ পিছতো কিন্তু ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ । মঙলবাৰে নিশা এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি কমলপুৰ আৰক্ষীয়ে চোৰাংকৈ অনা কেইবাটাও ষাঁড়গৰু জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (a truck full of Cattle seized in Kamalpur) । ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি, কমলপুৰ আৰক্ষীয়ে চোৰাংকৈ পশুধনসমূহ কঢ়িয়াই অনা এখন টেইলৰ ৰখাবলৈ ইংগিত প্ৰদান কৰে ৷ কিন্তু টেইলৰখনে আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰি সুৰক্ষাবেহু অতিক্ৰম কৰি পলায়ন কৰে । ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি বাহনখন মদনপুৰৰ টোলগেটৰ সমীপত জব্দ কৰে (Container filled with cattle seized in Kamalpur) । প্ৰথমাৱস্থাত বাহনখনত 26 টাকৈ পশুধন অনাৰ সন্দেহত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল যদিও প্ৰায় 29 টা গৰু আছিল জব্দকৃত টেইলৰখনত । ৰাজস্থানৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৰু কঢ়িয়াই অনা বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে RJ 02 GA 6820 ৷ অতি কৌশলৰে গৰু সৰবৰাহ কৰি অনা টেইলৰখনৰ চালকজনে মূহুৰ্ততে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ৷ কমলপুৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা গৰুসমূহ ৰঙিয়াৰ কনিহাৰ গোশালাত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰি চিকিৎসাৰ সেৱা আগবঢ়ায় ।