নৱবৰ্ষৰ বন্ধৰ সময়খিনি ক'ত অতিবাহিত কৰিব ৰণবীৰ-আলিয়াই ?



নৱবৰ্ষৰ বন্ধত একেলগে কিছু সময় কটাবলৈ মুম্বাইৰ পৰা ৰাওনা হ'ল বলীউড অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু অভিনেত্ৰী আলিয়া ভাট(Ranbir-Alia off to new year vacation) । প্ৰেমিক যুগলক মুম্বাই বিমানবন্দৰত একেলগে দেখা পোৱা গৈছে(Ranbir Kapoor, Alia Bhatt spotted at Mumbai Airport) । আনকি, একেখন গাড়ীৰে বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছিল ৰণবীৰ আৰু আলিয়া । দুয়োকে একে ৰঙৰ পোছাক পৰিধান কৰা দেখা গৈছিল । ৰণবীৰে নেভি গ্ৰীণ জেকেট আৰু পেণ্ট পিন্ধাৰ লগতে আলিয়াই নেভি গ্ৰীণ অভাৰকোট আৰু টি-চাৰ্ট পৰিধান কৰিছিল । দুয়োকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অয়ন মুখাৰ্জীৰ ছবি "ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ"ত স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰা দেখা পোৱা যাব । ৰণবীৰ আৰু আলিয়াৰ বিবাহক লৈ শেহতীয়াকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চা চলিছিল ।