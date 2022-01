.

"মাম্মা" বুলি মাাতিলে বামিকাই, আনন্দিত হৈ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিলে অনুষ্কাই Published on: 1 hours ago



বলীউডৰ অভিনেত্ৰী তথা প্ৰযোজক অনুষ্কা শৰ্মা আৰু তেওঁৰ স্বামী তথা ক্ৰিকেটাৰ বিৰাট কোহলীয়ে এইবাৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে নৱবৰ্ষ উদযাপন কৰিছে । এই আনন্দৰ সময়তে অনুষ্কাই শ্বেয়াৰ কৰিছে এটা ভিডিঅ', য'ত তেওঁৰ ১১ মহীয়া কন্যা বামিকাই তেওঁক "মাম্মা" বুলি মাতিছে(Vamika calls Anushka as 'Mumma') । লগতে নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ সময়ৰ ভিডিঅ'ও শ্বেয়াৰ কৰিছে অনুষ্কাই(Anushka Sharma's New Year Video) । সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা দ্বিতীয় টেষ্ট মেচৰ বাবে বৰ্তমান দক্ষিণ আফ্ৰিকাতে আছে অনুষ্কা-কোহলী । অনুষ্কা শৰ্মাই শেহতীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু এই ভিডিঅ'টোতে বামিকাই তেওঁক "মাম্মা" বুলি সম্বোধন কৰা শুনা হৈছে । অৱশ্যে বামিকাক ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা নাই । ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি অনুষ্কাই লিখিছে যে, এই বছৰটোৱে তেওঁলোকক আটাইতকৈ ডাঙৰ সুখ দিছে । সেয়ে তেওঁ ২০২১ বৰ্ষটোক কৃতজ্ঞতাৰে বিদায় জনায় । ২০২১ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰৰ সন্ধিয়া অনুষ্কাই এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে । ভিডিঅ'টোত বিৰাটক বগা কেজুৱেল টি-চাৰ্ট পিন্ধা দেখা গৈছিল আৰু অনুষ্কাক ক'লা আৰু বগা ৰঙৰ সুন্দৰ পোছাক পৰিধান কৰা দেখা গৈছিল । কেক কাটি নৱবৰ্ষ উদযাপন কৰা দেখা গৈছিল সকলোকে(Anushka-Virat New Year celebrations) ।উল্লেখ্য যে, বিগত বৰ্ষত মুম্বাইৰ ব্ৰিচ কেণ্ডি চিকিৎসালয়ত বামিকাক জন্ম দিছিল অনুষ্কাই ।