টীয়ক, ৯ মাৰ্চ: লাহদৈগড় আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত ৰাজৈ অঞ্চলত বুধবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত এক মাৰপিটৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোৰ একাংশ ৰাইজ নিশা আৰক্ষী চকীত উপস্থিত (Locals arrive at Lahdoigarh police outpost)। অঞ্চলটোৰ বিকাশ বাউৰি নামৰ এজন যুৱকে বুধবাৰে এখন দোকানলৈ ফাকুৱা ক্ৰয় কৰিবলৈ আহোতে কোনো কথাত দোকানখনৰ সন্মূখত ৰৈ থকা যুৱকৰ দল এটাৰ সৈতে তৰ্ক বিতৰ্ক হয় । ইয়াৰ পিছতেই যুৱকৰ দলটোৱে বিকাশক মাৰধৰ কৰে (Youth beaten up by miscreants) । লগতে তেওঁৰ বন্ধু অশ্বিনী বাউৰি আৰু তেওঁৰ ভগ্নীকো মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Public protest at Lahdoigarh)।

ইপিনে, এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছত ভুক্তভোগী যুৱকজনে লাহদৈগড় আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে যদিও নিশা পৰ্যন্ত অভিযুক্ত যুৱকৰ দলটোক আৰক্ষীয়ে আটক নকৰাত ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হৈ ইয়াৰ প্ৰতিবাদ জনায় (FIR at Lahdaigarh police station) । অৱশ্যে লাহদৈগড় আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত যুৱক কেইজনক বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া ১২ বজাৰ ভিতৰত আটক কৰিব বুলি আশ্বাস দিয়াত পৰিস্থিতি শান্ত হয় ।

উল্লেখযোগ্য যে, ৰাজৈ অঞ্চলৰ চুকে কোনে অবৈধভাৱে বহুসংখ্যক মদৰ ঘাটি গঢ়ি উঠাৰ বাবেই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ’বলৈ পোৱা বুলি একাংশ ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰি অতি শীঘ্ৰে এই অবৈধ ঘাটিবোৰ উচ্ছেদ কৰিবলৈ আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে ।

