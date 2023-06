নলবাৰী,৩১ মে': আজি বিশ্ব ধঁপাত বিৰোধী দিৱস (World No Tobacco Day) । নলবাৰীৰ মুকালমুৱাতো বুধবাৰে বিশ্ব ধঁপাত বিৰোধী দিৱস পালন কৰা হয় (World No Tobacco Day observed in Nalbari) । নলবাৰী জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু মুকালমুৱা খণ্ড প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ সহযোগত ধঁপাত বিৰোধী সজাগতা সমদল আৰু সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।

ৰাইজৰ মাজত ধঁপাতৰ কুফল সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় (Anti-tobacco awareness meeting) । মুকালমুৱা খণ্ড প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ পৰা সমদল উলিয়াই ধঁপাত বিৰোধী শ্লোগানেৰে ৰাইজৰ মাজত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰে । সজাগতা সমদলত নলবাৰী জিলাৰ মুখ্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়া তথা জিলা ধঁপাত নিয়ন্ত্ৰণ বিষয়া ডাঃ কৈলাশ ডেকা, মুকালমুৱা মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়া প্ৰদীপ চন্দ্ৰ দাস, মুকালমুৱা চিকিৎসালয়ৰ স্বাস্থ্য কৰ্মী, আশা কৰ্মীকে ধৰি প্ৰায় দুই শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে । সমদলৰ অন্তত চিকিৎসালয়খনৰ চৌহদত এখন ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য সজাগতা সভাও অনুষ্ঠিত কৰে । সজাগতা সভাখনত নিজ নিজ অঞ্চল সমূহক ধঁপাতমুক্ত কৰিবলৈ ৰাইজক সজাগ কৰে ।

