Published on: 23 minutes ago

যোৰহাট, ১৪ মাৰ্চ: এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানী পানী বাবে হাহাকাৰ শ্ৰমিক ৰাইজৰ (Drinking water Crisis) । জলজীৱন আঁচনিয়েও ঢুকি নাপাই একাংশ ৰাইজক । ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ সপোন দেখিয়ে সময় পাৰ হৈছে একাংশ ৰাইজৰ । জলজীৱন আঁচনিৰ দৰে বহুমুখী প্ৰকল্পয়ো যেন খাইছে মুখ ঠেকেছা (Jal Jeevan Mission in Assam) । এতিয়াও চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই মৰিয়নি দিহিঙীয়াপাৰ চাহ শ্ৰমিক সকলক (Workers in Morioni in drinking water crisis) ।

মৰিয়নিৰ দিহিঙীয়াপাৰ চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকে এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাৱে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে (Drinking water problem at Morioni) ৷ মৰিয়নি দিহিঙীয়াপাৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক সকলে দুৰ্গন্ধময় নলাৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰি খাব লগা হৈছে শ্ৰমিক ৰাইজে ৷ মৰিয়নিত কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা তিনিটা পানী যোগান প্ৰকল্পই ঢুকি নাই পোৱা দিহিঙীয়াৰ চাহ বাগিচাৰ বৰ লাইনক । এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে প্ৰতিদিনে সংগ্ৰাম কৰি আহিছে শ্ৰমিক ৰাইজে (Drinking water crisis in Morioni) ।

বাগিচাৰ পানীৰ পাইপ ফুটা কৰি বিশুদ্ধ খোৱা পানী সংগ্ৰহ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল । ফলস্বৰূপে প্ৰায় বাগিচাখনৰ শ্ৰমিকৰ শিশুসকলে বিভিন্ন মাৰাত্মক ৰোগত পৰিব লগা হয় ৷ তাৰ পিছতো এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব নাই বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ।

উল্লেখ্য যে, জল জীৱন মিচনৰ অধীনত মৰিয়নি সমষ্টিত তিনিটাকৈ কোটিটকীয়া পানী যোগান আঁচনি স্থাপন কৰিলে যদিও আজি পৰ্যন্ত বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান দিব নোৱাৰাৰ বাবেই মৰিয়নি সমষ্টিৰ ৰাইজে প্ৰতিদিনে এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছে । চাহ শ্ৰমিক সকলক এশ এবুৰি সমসাই গ্ৰাস কৰি অহা পিচতো আজিকোপতি স্থানীয় বিধায়ক আৰু বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ আঁচনি তথা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । ফলত দুৰ্বিসহ জীৱন যাপন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে মৰিয়নি লগতে ৰাজ্য চাহ শ্ৰমিক সকল ।

