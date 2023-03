গোলাঘাট,১৯ মাৰ্চ: গোলাঘাটৰ ফৰকাটিঙত বাঘৰ আতংক(Tiger scare at Forkatting in Golaghat) । দিন দুপৰতে বাঘৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত এগৰাকী মহিলা(Woman injured in tiger attack in Forkating) । ফৰকাটিং চাৰিআলিৰ ১ নং তিৰুৱাল গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা(Tiger attack in Forkating) । এখন মিনি চাহ বাগানৰ পৰা খৰি আনিবলৈ যাওঁতেই বাগানত আশ্ৰয় লৈ থকা এটা বাঘে আক্ৰমণ কৰে ভনি মিৰ্ধা নামৰ মহিলাগৰাকীক । আঘাতপ্ৰাপ্ত ভনি মিৰ্ধাক ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হয় গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ।

বৰ্তমান মহিলাগৰাকী গোলাঘাটতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । অঞ্চলটোত সংঘটিত হোৱা এইটো প্ৰথম বাঘৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা । উল্লেখযোগ্য যে, গোলাঘাটৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলত বৰ্তমান নাহৰফুটুকী বাঘৰ বিচৰণৰ ৰম্যভূমিলৈ পৰিণত হৈছে । যাৰবাবে বাগিচাত কাম কৰা শ্ৰমিক আতংকিত হৈ কাম কৰিব লগা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে ।

এই ক্ষেত্ৰত বনবিভাগেও প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা নাহৰফুটুকী বাঘে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি পশুধন নিধন কৰাৰ উপৰিও মানুহৰ মাজত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে ।

