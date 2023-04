নেশ্যনেল ডেস্ক, 23 এপ্ৰিল : সৰ্বত্ৰে চৰ্চা এতিয়া অমৃতপাল সিঙৰ প্ৰসংগ (Amritpal Singh latest news) ৷ দেওবাৰৰ পুৱা পঞ্জাৱৰ মোগা জিলাত ৱাৰিছ পঞ্জাৱৰ দেৰ মুৰব্বী অমৃতপাল সিঙে আত্মসমৰ্পন কৰে ৷ তাৰ পিচতে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷ ইয়াৰ পাচতেই দেওবাৰেই তেওঁক পোনে পোনে লৈ অহা হৈছে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰলৈ (Amritpal Singh taken to Dibrugarh jail in Assam) ।

পঞ্জাৱৰ মোগা জিলাত অত্মসমৰ্পন কৰাৰ পূৰ্বে অমৃতপাল সিঙৰ কেইবাটাও ভিডিঅ’ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল (Viral video before Amritpal Singh surrenders)৷ ইয়াৰে এটা হৈছে গুৰুদ্বাৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি থকা এটা ভিডিঅ’ (Amritpal Singh’s Viral video) ৷

