তিনিচুকীয়া, ৯ এপ্ৰিল: প্ৰতিবাদত কঁপি উঠিছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ এখন গাঁৱৰ আকাশ-বতাহ ৷ অৱশ্যে এই প্ৰতিবাদ কিছু ব্যতিক্ৰম । শাসনত থকা ৰজা, মন্ত্ৰী অথবা কোনো বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে নহয় এই প্ৰতিবাদ ৷ এই প্ৰতিবাদ নৱপ্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত, এই প্ৰতিবাদ এখন গাঁৱৰ স্বাৰ্থত, এক সুস্থ পৰিৱেশ ঘূৰাই অনাৰ স্বাৰ্থত ৷ গাঁওখনৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে কিছুদিনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে কেৱল মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিছে এই প্ৰতিবাদ (Villagers protest in Tinsukia against drugs) ।

সমান্তৰালভাৱে দেওবাৰেও তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাঘজান থানাৰ অন্তৰ্গত কৰ্দৈগুৰি গাঁৱতো চলিল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান (Efforts to bring awareness against drugs) । কৰ্দৈগুৰি গাঁৱত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল গাঁওখনৰ পুৰুষ মহিলাৰ পৰা কিশোৰ-কিশোৰীলৈকে । কণমানিৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিলৈকে ৷ সকলোৱে ড্ৰাগছ আৰু মাদক দ্ৰব্য সেৱনকাৰীসকলক হুচিয়াৰ আদি শ্ল'গানেৰে কঁপাই তোলে গাঁওখনৰ আকাশ-বতাহ (Protest against Drugs) ।

গাঁওখনত ইতিমধ্যে শিপা মেলা মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বাঘজান আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াক এই সন্দৰ্ভত উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনোৱাৰ লগতে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী জনায় ৷

লগতে পঢ়ক: King cobra Rescue : মৰিয়নীৰ সোণাপুৰত উদ্ধাৰ বিলুপ্তপ্ৰায় ৰজাফেঁটী