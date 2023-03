চতিয়া,২৪ মাৰ্চ: ভ্ৰাম্যমাণ জগতৰ মহীৰূহ, বলিষ্ঠ অভিনেতা, নাট্যকাৰ, পৰিচালক শিল্পী বলদেৱ শইকীয়াৰ দেহাৱসান(Veteran actor Baldev Saikia passes away) । বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত ভূগি জামুগুৰিহাটৰ শামুকৰ চুক গাঁৱৰ নিজা বাসভৱনত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে । উল্লেখ্য যে অসমৰ প্ৰথমটো ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যগোষ্ঠী নটৰাজ থিয়েটাৰত(Nataraj Theatre first mobile theatre group of Assam) সুদক্ষ অভিনয়েৰে বাকৰুদ্ধ কৰিছিল হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকক(Baldev Saikia is no more) ।

সেইজন অভিনেতাই আজি সকলোকে কন্দুৱাই গুছি গ'ল অজান দেশলৈ ৷ জীবনৰ বিয়লি বেলাত বাকশক্তি হেৰুৱাই কেৱল নিজৰ বিচনাখন আৰু সন্মুখত টিভিটোকে সাৰথি হিচাপে লৈ বহুদিন ধৰি শয্যাগত হৈ আছিল শিল্পীগৰাকী ৷ শোনিতকোঁৱৰ গজেন বৰুৱাৰ হাতত ধৰি অভিনয় জগতত ভৰি দিয়া এসময়ৰ সুদক্ষ অভিনেতা বলদেৱ শইকীয়াই নিজে জন্ম দিছিল পাঞ্চজন্য নামৰ এটা নাট্যগোষ্ঠী ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত আৰ্থিক অসুবিধাৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰা সেই নাট্যগোষ্ঠী ইমানেই জনপ্ৰিয় হৈছিল যে বলদেৱ শইকীয়াৰ অভিনয় চাবলৈ দৰ্শকৰ ভিৰত গেলেৰী পৰ্যন্ত ভাগি গৈছিল । অভিনয়ৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰায় পাঁচশখনতকৈও অধিক নাটক লিখা তথা শিল্পী পেঞ্চনপ্ৰাপ্ত এইগৰাকী শিল্পীয়ে আজি সকলোকে কন্দুৱাই আতৰি গুছি যায়(Artist pensioner Baldev Saikia passes away) । তেওঁৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ জামুগুৰিহাটতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে ৷ বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান তথা অগনন গুণমুগ্ধই ভিৰ কৰিছে তেওঁৰ বাসগৃহত ৷ উল্লেখ্য যে মৃত্যুৰ সময়ত শইকীয়াই পত্নীৰ উপৰিও এজন পুত্ৰ, বোৱাৰী আৰু তিনিগৰাকী কন্যাক ইহসংসাৰত এৰি থৈ যায় ৷

লগতে পঢ়ক: Awareness rally in Amguri: আমগুৰি শিক্ষাখণ্ডৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ