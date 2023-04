তিনিচুকীয়া, ১৩ এপ্ৰিল: মংগলবাৰে নিশাৰ ভাগত তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ বঙালী বালিজানত সংঘটিত হয় এক অঘটন ৷ বৰহাপজান গাওঁ পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ৰৈ থকা এখন এল পি জি চিলিণ্ডাৰ কঢ়িওৱা গাড়ীত হঠাৎ অগ্নিসংযোগ হয় ৷ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা গাড়ীখনৰ নম্বৰ হৈছে AS 23 CC 1071 (Vehicle burn on road in Digboi) ৷

বাহনখনত কেনেদৰে অগ্নিসংযোগ হ’ল জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলতেই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ সৌভাগ্য ক্ৰমে অগ্নিসংযোগ হোৱাৰ সময়ত গাড়ী খনত কোনো লোক নাছিল লগতে এটাও চিলিণ্ডাৰ নাছিল ৷ গাড়ীখনৰ গৰাকী ৰাজীৱ দহোটীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ অগ্নিসংযোগ হোৱাৰ পাছত ততাতৈয়াকৈ অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবলৈ স্থানীয় লোকে আপ্ৰাণ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে যদিও অগ্নি ইমানেই বিধ্বংসী আছিল যে নিমিষতে চানি ধৰে সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত ডিগবৈৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু ডিগবৈ আৰক্ষী উপস্থিত হয় যদিও ইতিমধ্যে গাড়ীখন অধিকাংশই ভস্মীভূত হয়৷ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে গাড়ীখনৰ অগ্নি নিৰ্বাপিত কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷