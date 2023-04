কৰিমগঞ্জ, 11 এপ্ৰিল: ৰাজ্যজুৰি চোৰাং সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কঠোৰ অভিযান চলাই থকাৰ পিচতো গা লৰা নাই একাংশ সৰবৰাহকাৰীৰ (Urea seized in Hailakandi) ৷ মঙলবাৰে হাইলাকান্দি জিলাৰ লালা আৰক্ষীয়ে নাকা তালাচীৰ সময়ত ইউৰিয়া ভৰ্তি দুখন ট্ৰাক জব্দ কৰে (Two trucks sezed in Hailakandi) ৷ হাইলাকান্দিৰ পৰা মিজোৰাম অভিমুখে আহি আছিল ট্ৰাক দুখন ৷ আৰক্ষীয়ে এই অভিযানত চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰা ১৭০ বস্তা ইউৰিয়া সাৰ জব্দ কৰে ৷

ইফালে আৰক্ষীৰ তালাচীৰ সময়তে ঘটনাস্থলীৰ পৰা ট্ৰাক দুখনৰ চালক দুজন পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ট্ৰাক দুখনৰ স্বত্বাধিকাৰী দুজনক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে (Two truck owners detained)৷ আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷

উল্লেখ্য যে আৰক্ষীয়ে চোৰাংভাৱে ইউৰিয়া সাৰ সৰবৰাহ কৰাৰ সাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসন যিমানেই কঠোৰ নহওক কিয়, বৰাক উপত্যকাৰ কিছুমান অঞ্চলত ইউৰিয়া সাৰৰ ক’লা বজাৰ অব্যাহত আছে ।