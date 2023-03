হাজো,২১ মাৰ্চ: হাজোৰ কেদাৰ মন্দিৰত অঘটন ৷ যোৱা কেইবাদিনো ধৰি মাছ আৰু ৰাজহাঁহ অস্বাভাৱিকভাৱে মৃত্যুমুখত পৰিছে (Death of fish at Kedar temple in Hajo) ৷ বিগত কেইদিন ধৰি শিৱকুণ্ডত উপঙিছে কেইবাটাও মৃত মাছ ৷ শিৱকুণ্ডৰ পানী দূষিত হৈ পৰাৰ বাবে মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু ঘটা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে (Fish are dying due to contamination of Shivkunda water) ৷ মদনাচল পাহাৰৰ শিখৰত অৱস্থিত শিৱকুণ্ড পুখুৰী ৷

সহস্ৰাধিক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আৰু পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাবে বিবেচিত হৈ আহিছে এই কেদাৰ মন্দিৰ ৷ শিৱকুণ্ডৰ মাছ আৰু ৰাজহাঁহৰ মৃত্যুক পুৰাতত্ত্ব বিভাগ আৰু মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে (Fish are dying in Hajo) ৷ শীঘ্ৰেই শিৱকুণ্ডৰ পানী পৰিষ্কাৰ কৰাৰ উপযুক্ত ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে লোকসকলে ৷

মন কৰিবলগীয়া যে ২০২০ৰ মে’ মাহত অসমৰ ঐতিহাসিক সম্পদস্বৰূপ হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰৰ (Hayagriva Madhava Temple in Hajo) বিষ্ণু পুষ্কৰ মন্দিৰতো দূষিত পানীৰ বাবেই অক্সিজেনৰ অভাৱত বৃহৎ বৃহৎ আকাৰৰ মাছৰ মৃত্যু ঘটিছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত এই পুখুৰীৰ পানী পৰিস্কাৰ কৰাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ৷ এতিয়া কেদাৰ মন্দিৰৰ শিৱকুণ্ডতো অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ পুৰাতত্ত্ব বিভাগ আৰু মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিক দ্ৰুত গতিত মৎস্যৰ জীৱন ৰক্ষাৰ ৰক্ষাৰ লগতে পুখুৰীটোৰ উন্নয়নৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সাধাৰণ লোকে ৷

