Published on: 34 minutes ago

বঙাইগাঁও,৩ মাৰ্চ: উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নিৰ্বাচনী ঢৌ মাৰ নৌযাওঁতেই অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ চুকে-কোণে আৰম্ভ হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কুচ-কাৱাজ । সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ সমান্তৰালকৈ অসমত খোপনি পুতিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন দল তৃণমূল কংগ্ৰেছ (Assam Trinamool Congress) । সমান্তৰালকৈ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ককালত টঙালি বান্ধিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে (Lok Sabha elections 2024) ।

ইফালে অসমত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনো সমাগত(Panchayat elections in Assam) । ২০২৩ বৰ্ষৰ শেষৰফালে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিটো বিভাগত, ওৱাৰ্ড সদস্য, পঞ্চায়ত সভাপতি, আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য, জিলা পৰিষদৰ সদস্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ বাবে পাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰতিটো দলে । একেধৰণে সাধাৰণ ভোটাৰৰ মাজত নিজ নিজ দলৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।

তাৰেই অংশ হিচাপে বঙাইগাঁও জিলাৰ ৩৪ নং অভয়াপুৰী উত্তৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাকলাতো তৎপৰ হৈ পৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ । বঙাইগাঁৱৰ চাকলাত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ জিলা কাৰ্যালয়টো মুকলি কৰা হয় । সমান্তৰালভাৱে আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশল যুগুতোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় এখনি সভা (TMC meeting in Bongaigaon) । পিছে জিলা সভাপতি হজৰত আলীৰ পৌৰহিত্য়ত অনুষ্ঠিত সভাত পদবীক লৈ এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় (Unpleasant situation at TMC meeting in Bongaigaon) । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত সভাত উপস্থিত একাংশ ব্যক্তিৰ হস্তক্ষেপত পৰস্থিতি কিছু শাম কাটে ।

আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বঙাইগাঁও জিলাৰ সকলো গাঁও পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদত প্ৰাৰ্থী দিয়া হ'ব বুলি দলটোৰ বিষয় ববীয়াই উল্লেখ কৰে । আনকি দলটোৱে শক্তিশালী ৰূপত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি কয় অসম তৃনমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক ছছিয়েল মিডিয়াৰ অধ্যক্ষ দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাই । সভাত বঙাইগাঁও জিলাৰ তত্বাৱধায়ক তথা ৰাজ্যিক সম্পাদক বসন্ত শৰ্মা, সম্পাদক লিয়াকত আলী খান, মোছলেম উদ্দিন, জহুৰুল ইছলাম, জিলা উপসভাপতি আব্দুল মান্নানসহ শতাধিক নেতাকৰ্মী উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: Allocation of PMAY houses: প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ নামত যোৰহাটত ব্যাপক দুৰ্নীতি !