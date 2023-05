ডিফু,১৯ মে': আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আৰক্ষীয়ে অবিৰতভাৱে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান (Assam Police against drugs) । অভিযানত জব্দ বুজন পৰিমাণৰ হেৰ'ইন । ড্ৰাগছসহ আটক কৰে দুটাকৈ সৰবৰাহকাৰীক । আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দিবলৈ অভিনৱ কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিছিল ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটাই (Two smugglers arrested with drugs in Bakaliaghat) ।

জানিবপৰা মতে, এক গোপন সূত্ৰে লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত শুকুৰবাৰে বিয়লি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সঞ্জীৱ কুমাৰ শইকীয়াৰ পৰ্যবেক্ষণত আৰু বোকাজানৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া জন দাসৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে বকলীয়াঘাট নগৰৰ বাইপাচত এক অভিযান চলায় (Drugs seized in Bakliaghat) ।

উক্ত অভিযানৰ সময়তে অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ দলটোৱে নম্বৰ প্লেটবিহীন এখন ছয় চকীয়া ট্ৰাকত তালাচী চলাই ১৩৬ টা চাবোনৰ বাকচত লুকুৱাই অনা অৱস্থাত ১.৭ কিঃগ্ৰাঃ হেৰʼইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

জব্দ হোৱা হেৰʼইনখিনিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য কমেও প্ৰায় দহ কোটি টকা । ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটা ক্ৰমে কাছাৰ জিলাৰ কাটিগড়া গৰাগ্ৰামৰ জালাল উদ্দিন আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বদৰপুৰ মিৰছাপুৰৰ কাহাৰ আহমেদ ।

লগতে পঢ়ক: Assam Tourism: সাগৰমালা উন্নয়ন নিগমৰ সৈতে অসম পৰ্যটন নিগমৰ বুজাবুজি চুক্তি