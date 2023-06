গুৱাহাটী, 29 মে’ : ভাৰত চৰকাৰে 15 দিনৰ মূৰে মূৰে অসমলৈ পঠিয়াই ভাল খবৰ ৷ এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷ গুৱাহাটী ৰে’লৱে ষ্টেচনত অনুষ্ঠিত তীব্ৰবেগী গুৱাহাটী-নিউ জলপাইগুৰিৰ মাজৰ বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমত দুখন ৰেল দলং নিৰ্মাণৰ কথা ঘোষণা কৰে (CM Himanta Biswa Sarma) ৷

1,677 কোটি টকা ব্যয়ৰে শৰাইঘাটৰ ওপৰত দ্বিতীয়খন ৰেল দলং আৰু 3,512 কোটি টকা ব্যয়ৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত তেজপুৰ আৰু শিলঘাটত ৰে’ল দলং ব্ৰডগজ লাইনেৰে সংযোজন কৰাৰ পৰিকল্পনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হৈছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে (Two New Railway Bridges To Be Built in Assam) ৷

লগতে তেওঁ কয়, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত 70 হাজাৰ কোটি টকা ৰে’লখণ্ডত ব্যয় কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিৰ্দেশ দিছে ৷ বিগত বৰ্ষত উত্তৰ পূৱত 430 কিলোমিটাৰ ৰে’ল লাইন সংস্থাপিত হৈছে (Railway Bridges To Be Built over Brahmaputra) ৷ লগতে 883 কিলোমিটাৰ ৰে’ল লাইন মিটাৰ গজৰ পৰা ব্ৰড গজ হৈছে আৰু 429 কিলোমিটাৰ ৰে’লপথ দৈত্বকৰণ কৰা হৈছে ৷ আনহাতে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ বিদেশৰ ৰে’ল সেৱাতকৈও অধিক উন্নত মানৰ বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে (Two New Railway Bridges To Be Built) ৷

