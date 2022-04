.

কাকপথাৰত চোৰাং কাঠ সহ ট্ৰাক জব্দ Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

বন বিভাগৰ অজ্ঞাতে দপদপনি চলিছে বন মাফিয়াৰ ৷ তেনে মাফিয়াক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বিভাগটোৱে(Operation of forest department against forest mafia) ৷ তিনিচুকীয়াৰ কাকপথাৰত বন বিভাগে শেহতীয়াকৈ জব্দ কৰিছে এখন চোৰাং কাঠ পৰিবাহী ট্ৰাক(Truck seized with illegal woods in Kakopathar) ৷ ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS 01 HC 9675 ৷ কাকপথাৰৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া পানেশ্বৰ দাসৰ নেতৃত্বত যোৱা বনকৰ্মীৰ এটা দলে অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী ডিৰাক(Dirak in Assam Arunachal border) ত শুকুৰবাৰে পুৱা জব্দ কৰে চোৰাং কাঠ পৰিবাহী ট্ৰাকখন ৷ বন বিভাগৰ দলটোক দেখি ট্ৰাকখন ঘটনাস্থলীত এৰি পলায়ন কৰিবলৈ ধৰোতে চালকসহ দুজনক আটক কৰে বিভাগে ৷ জব্দ কৃত কাঠখিনিৰ মূল্য প্ৰায় এক লক্ষাধিক টকা হ’ব বুলি বন বিভাগে সদৰী কৰিছে ৷