Published: May 20, 2023, 8:47 PM

মাজুলী,২০ মে': শুকুৰবাৰে মাজুলীত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল বৰগুৰী ৰূপজ্যোতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰই (Student Killed in a Road Accident) । লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল আন এজন ছাত্ৰ । অয়নজ্যোতি বণিয়া নামৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ঘটনাস্থলীতে ।

মাজুলীৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ বাহনে মহতিয়াই নিছিল ছাত্ৰ দুয়োজনক (Additional DC convoy Hit Two Students in Majuli) । দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত মলয় নাথ নামৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজন বৰ্তমানেো ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন । ৰূপজ্যোতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰজনৰ অকাল বিয়োগত কান্দোনত ভাগি পৰিছে অয়নজ্যোতি সহপাঠীসকল (Road Accident in Majuli) ।

কিয়নো এদিন আগলৈকে একেখন বেঞ্চতে বহি শিক্ষাগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আজিৰ পৰা সি আৰু কেতিয়াও নাহে । যাৰ বাবে শোকত ভাগি পৰিছে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰী, ছাত্র-ছাত্ৰীসকল । মৃত্যু হোৱা ছাত্র জনক সুঁৱৰি বিদ্যালয়খনত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ।

সকলোৱে এটাই আশা সি য’তেই আছে তাতেই যাতে কুশলে থাকে । আনহাতে আহত মলয় নাথ নামৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজন আশু-আৰোগ্য কামনা কৰি সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাই ।

