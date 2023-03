যোৰহাট,১৫ মাৰ্চ: যোৰহাটত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Tragic road accident in Jorhat) । ডাম্পাৰ আৰু i 10 বাহনৰ মুখমুখী সংঘৰ্ষত নিহত এজন, আহত তিনিজন । যোৰহাটৰ চাৰিঙীয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । AS 03 CC 4184 নম্বৰৰ এখন ডাম্পাৰে AS 05 J 1538 নম্বৰৰ এখন Grand i10 বাহনত তীব্ৰবেগেৰে সন্মুখৰ পৰা খুন্দা মাৰে (Car dumper clash in Jorhat) ।

ফলত দুৰ্ঘটনাস্থলীতে i10 বাহনখনৰ চালকজনে প্ৰাণ হেৰুৱাই(One killed in road accident) । ইফালে আহত তিনিজনক সংকটজনক অৱস্থাত ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হয় যোৰহাট মেডিকেল কলেজত(Three injured in road accident in Jorhat) । নিহত চালকজনৰ পৰিচয় বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই । উল্লেখ্য পুলিবৰ থানা অন্তৰ্গত উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ চাৰিঙীয়া এই অঞ্চলত একাংশ ডাম্পাৰৰ লগতে অন্যান্য বাহনৰ দৌৰাত্ম্য দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে ।

কিন্তু তাৰ পিছতো দৌৰাত্ম্য চলোৱা ডাম্পাৰ আৰু অন্যান্য বাহনৰসমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অসমৰ্থ যোৰহাট পৰিবহন বিভাগ । কাৰণ এইসমূহ বাহনে পৰিবহন বিভাগৰ একাংশ শীৰ্ষ বিষয়াক কমিচন দিয়া বাবে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত থকা গুৰুত্ব অভিযোগ উথাপিত হৈছে । তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে চাৰিদিন পূৰ্বে উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ মালৌআলি দ-গাঁৱত ডাম্পাৰ দৌৰাত্ম্যৰ বাবে এজন যুৱকে অকালতে মৃত্যুক আকোঁৱালি ল'ব লগা হৈছিল ।

ৰাজপথত দৌৰাত্ম্য চলোৱাৰ এইসমূহ ডাম্পাৰ আৰু অন্যান্য বাহনসমূহক প্ৰশাসনে কেতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, সেয়া বৰ্তমান সময়ত এক লাখটকীয়া প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: New liquor policy: বিজেপিৰ শাসনত ৰাজ্যত বৃদ্ধি সুৰাৰ দোকান তথা বাৰৰ সংখ্যা