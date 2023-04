বৰপেটা, ২১ এপ্ৰিল : চ’তৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা বৰপেটা সত্ৰত পালন কৰি অহা ব’হাগ বিহু শুকুৰবাৰে সামৰণি পৰে (Concluded sat Bihu at Barpeta Satra) ৷ বৰপেটা সত্ৰত চ’তৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা ছয় ব’হাগলৈ পালন কৰা হয় ব’হাগৰ দোমাহী বা ব’হাগ বিহু ৷ আজি অৰ্থাৎ ৭ ব’হাগৰ দিনটোত বৰপেটা সত্ৰৰ দালানৰ সন্মুখত থিয় নামেৰে সামৰণি পৰিল বৰপেটা সত্ৰত পালিত ব’হাগ বিহু (Thiyo naam at barpeta satra in front of satra dalan) ৷

সত্ৰনগৰী বৰপেটাত বিহু মূলতঃ সত্ৰকেন্দ্ৰীক পৰম্পৰাৰে পালন কৰা হয় ৷ পূৰ্ব পৰম্পৰা অনুসৰি বৰপেটা সত্ৰৰ ২২ খন হাটীৰ বাপুসকলে আজি থিয়নামত অংশ লয় ৷ সাত ব’হাগৰ থিয় নামৰ পৰম্পৰা অনুসৰি চিত্ৰ-বিচিত্ৰ বৰপাল টানি, বৰশৰাই আৰু বৰচৰিয়া স্থাপন কৰি দালানৰ সন্মুখত তিনিখনকৈ নামথলীত ভক্তসকলে থিয়নাম পৰিৱেশন কৰে ৷

আনহাতে, ভক্তসকলেও শৰাইত মগু ফল-মূল আদিৰ পৰিৱৰ্তে নৈবেদ্য হিচাপে গুৰ, চেনী আৰু গুৱামুৰি আগবঢ়াই সেৱা লোৱাৰ পৰম্পৰা চলি আহিছে ৷ দালানৰ সন্মুখৰ থিয়নামৰ শেষত দক্ষিণহাটী, নহাটী আৰু উত্তৰহাটীৰ বাপুসকলে বাট বুলনি ঘোষা গাই সত্ৰত প্ৰৱেশ কৰে ৷ তাৰ পাচত সত্ৰৰ মঠৰ চোতালত থান বন্দনী ঘোষা আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ ঘোষা গাই আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰি সকলোৰে মংগল কামনাৰে সাত বিহুৰ থিয় নামৰ সামৰণি মাৰে ৷

উল্লেখ্য যে, ব’হাগৰ দোমাহীৰ সাত ব’হাগৰ নামত যিখন বৰপাল টনা হয়, সেয়া প্ৰায় চাৰিশ বছৰৰো অধিক পুৰণি ৷ ৰং বিৰঙী উক্ত পাল মাথোঁ ব’হাগৰ সাত বিহুৰ নামতহে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰম্পৰা চলি আহিছে ৷

লগতে পঢ়ক : Rangali Bihu 2023: চাচনীৰ মথাৱনী গাঁৱত ঘৰে ঘৰে হাইদাং হুঁচৰি