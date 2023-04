নলবাৰী, ১৩ এপ্ৰিল: নলবাৰীত শিৱ মন্দিৰত নিশা চোৰৰ চাফাই অভিযান ৷ নিশা হাজো-নলবাৰী পথৰ দাঁতিকাষৰীয়া মৰোৱা ৰাজহুৱা শিৱ মন্দিৰত সংঘটিত হয় চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা ৷ মৰোৱাৰ পুখুৰীপাৰ শিৱ মন্দিৰত চোৰে লুটি নিয়ে শিৱৰ মূৰ্তিসহ লক্ষাধিক টকাৰ সোণ, ৰূপৰ আ-অলংকাৰ (Thieves loot Shiva temple in Nalbari) ৷

নলবাৰীৰ মৰোৱাৰ পুখুৰীপাৰস্থিত ৰাজহুৱা শিৱ মন্দিৰৰ শিৱৰ মূৰ্তিটোৰ লগতে সোণৰ ফুল ৬ টা , ৰূপৰ ফুল ৮ টা , সোণৰ বেলপাত , গামোচাকে ধৰি অন্যান্য দান বৰঙনিও লুটি লৈ যায় চোৰে ৷ ভাগৱানৰ উপাসনাস্থলীত এই চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনাই অঞ্চলটোৰ লোকসকলক মৰ্মাহত কৰি তুলিছে (Theft at the temple) ৷ স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য অনুসৰি অঞ্চলটোৰ প্ৰতিঘৰ লোকেই এমাহ এমাহ কৈ পাল পাতি মন্দিৰটো পৰিচালনা কৰি আহিছিল ৷ ঘন জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলটোত চোৰে এনেদৰে মন্দিৰ লুটি নিয়া কাৰ্যত চিন্তিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ । ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় কমাৰকুছি আৰক্ষীক সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে (Theft in Shiv temple in Nalbari) ৷

