Published: May 20, 2023, 8:25 PM

যোৰহাট, ২০ মে': তিতাবৰত মৎস্য চোৰৰ সন্ত্ৰাস (Terror of fish thieves in Titabor)। মৎস্য চোৰে নিদ্ৰা হৰিছে তিতাবৰৰ মেলামাটি অঞ্চলত । ইয়াৰ মাজতেই ৰাইজে কৰায়াত্ত কৰিলে এটা বৃহৎ চোৰৰ দলক (Thieves arrested in Titabor) । মেলামাটি মাদ্ৰাছাৰ পুখুৰীত মাছ চোৰ কৰিবলৈ আহি পুখুৰীত মাছ মাৰিবলৈ সাজু হওঁতেই শনিবাৰে পুৱতি নিশা হাতে লোটে কৰায়ত্ত কৰে স্থানীয় ৰাইজে । মৎস্য চোৰ কৰিবলৈ আহি ৰাইজ হাতত কৰায়ত্ত কৰা চোৰ কেইটা হৈছে ভাস্কৰ, ললিত আৰু দেৱজিৎ । নিশাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে মৎস্য চোৰৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড বনমালী ।

দীৰ্ঘদিন ধৰি মেলামাটি অঞ্চলৰ কেইবাটাও বৃহৎ আকাৰ পুখুৰীত মাছ চুৰি কৰি সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল এই চোৰৰ দলটোৱে । অৱশেষত ৰাইজে ওৰে নিশা পুখুৰী কাষৰ হাবিত পহৰা দি কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় মাছ চোৰৰ দলটোৰ এইকেইটা সদস্যক । উল্লেখ্য যে, তিতাবৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিগত কিছুদিন ধৰি চোৰে সন্ত্ৰাস চলি আহিছিল । লগতে পঢ়ক: New born baby rescued: হাস্পতালৰ আৱৰ্জনাৰ সৈতে নৱজাতকক জীৱন্তে পানীত পেলালে কৰ্মচাৰীয়ে