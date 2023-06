ওদালগুৰি, ১১ জুন: ওদালগুৰিত চোৰৰ চাফাই অভিযান (Theft in Udalguri town)। যোৱা শনিবাৰে নিশা ওদালগুৰি সদৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা প্ৰায় ১০০ দূৰত সংঘটিত হৈছে এই চুৰিকাণ্ড । ওদালগুৰিৰ ৰামজানকী চ'কত থকা MKJ জুৱেলাৰী নামৰ গহণাৰ দোকানখনত নিশা চোৰে চাফাই অভিযান চলায় (Theft in Ramjanuki Chowk of Udalguri)।

গহণাৰ দোকানখনত থকা লকাৰ লৈ উধাও হয় চোৰ । চোৰে ৬০০ গ্ৰাম সোণ চুৰি কৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে জুৱেলাৰীখনৰ স্বত্বাধিকাৰী সঞ্জয় চৰকাৰে । পুৱাই ওদালগুৰিৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ চুৰিকাণ্ডৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে (Crime news of Udalguri) ।

