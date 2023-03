ৰহা, ২১ মাৰ্চ: ৰহাত শেহতীয়াকৈ চোৰৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে নামঘৰ-মন্দিৰকে ধৰি বিভিন্ন ধৰ্মীয় উপাসনা গৃহসমূহ (Burglary at religious place at Raha) । সোমবাৰে নিশা ৰহাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত সাৰ্বজনীন মঠৰবড়ী থানতো চোৰে চলালে লুটপাত । কেইবাশ বছৰ পুৰণি থানখনত নিশা চোৰে প্ৰৱেশ কৰি মণিকূটৰ দুৱাৰ ভাঙি কাঁহৰ তাল, কেইবাটাও চাকিৰ ৰূপৰ গচা, দানপাত্ৰ, সোণ আৰু ৰূপৰ ফুলৰ আৰু লগতে চোৰে লুটি লৈ যায় এটা মূল্যবান ধাতুৰে গঢ়া বাঁহী (Theft at Matharbadi Than at Raha)।

আনকি চোৰে লণ্ড ভণ্ড কৰি যায় থানৰ কাৰ্যালয় । প্ৰায় দুই লক্ষাধিক টকাৰ সা-সামগ্ৰী লুটি নিয়ে চোৰে । ঐতিহ্যমণ্ডিত থানখনত হোৱা এনে চুৰিকাণ্ডই ইতিমধ্যে অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । জানিব পৰা মতে, পুৱা থানখনৰ বিষয়ববীয়া আহি উপস্থিত হোৱাতহে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে । ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰহা আৰক্ষী থানাত এই সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা হয় এখন এজাহাৰ । উক্ত এজাহাৰৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়েও তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে (Theft at Raha) ।

ৰহাত এনেদৰে পূৰ্বেও চোৰে নামঘৰ-মন্দিৰৰ পৰা ধন-সোণ লুটি নিয়াৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যদিও এনে চোৰৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী ।

