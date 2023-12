গুৱাহাটী, 12 ডিচেম্বৰ : সোমবাৰে নিশা মহানগৰীৰ খানাপাৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে চাৰিখনকৈ বাহন ৷ এই ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে কেইবাজনো লোকৰ ৷ ঘটনা অনুসৰি, যোৰাবাটৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখে UP 53 ET 6161 নম্বৰৰ এখন ডাম্পাৰখন আহি আছিল ৷

তেনে সময়তে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডাম্পাৰখনে প্ৰথমে AS 02 AB 2707 নম্বৰৰ এখন চাৰিচকীয়া বাহনত খুন্দা মাৰে ৷ তাৰ পাচতে পিছত সেই বাহনখনে আন কেইবাখনো বাহনক খুন্দা মাৰে ৷ ফলত কেইবাখনো বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ৷ দুৰ্ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত আন কেইখন বাহনৰ নম্বৰ হৈছে AS 01 QC 4907, AS 25L 6419 আৰু AS 01 FM 3611 ৷ ইফালে ঘটনাস্থলীত ততাতৈয়াকৈ উপস্থিত হয় খানাপাৰা যান-বাহন আৰক্ষী ৷

