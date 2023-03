নলবাৰী, 28 মাৰ্চ: নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ হিদিলাট্টাৰীত এখন গাহৰি ফাৰ্মক কেন্দ্ৰ কৰি মঙলবাৰে সন্ধিয়া সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । জানিব পৰা মতে, দীৰ্ঘদিনৰ পৰা গাহৰি ফাৰ্মখনৰ দুৰ্গন্ধত অতিষ্ঠ হৈ পৰা ৰাইজে ফাৰ্মখনৰ কৰ্মচাৰীসকলক মঙলবাৰে অভিযোগ কৰিবলৈ যায় ৷ ৰাইজে ফাৰ্মখনত অভিযোগ কৰিবলৈ যোৱাত ফাৰ্মখনৰ কৰ্মচাৰী অম্ৰটঞ্চ ৰস্তোগীয়ে ৰাইজক শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে ৰাসায়নিক দ্ৰব্যও নিক্ষেপ কৰে । ফলত গাঁওখনৰ পাঁচগৰাকীকৈ লোক আহত হয় (Tension over pig farm in Nalbari) ৷

আহত আটাইকেইজনকে ততাতয়াকৈ মুকালমুৱা মহকুমা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ এই ঘটনাৰ পিছতে আৰু অধিক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় হিদিলাট্টাৰীত ৷ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত মুকালমুৱা আৰক্ষী, বৰক্ষেত্ৰী চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া উদয় শংকৰ দত্ত, নলবাৰী জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত চয়নিকা ঠাকুৰীয়া উপস্থিত হৈ আক্ৰমণকাৰী অম্ৰতঞ্চ ৰস্তোগীক আটক কৰাৰ লগতে এসপ্তাহৰ ভিতৰত ফাৰ্মখনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিয়ে (Pig farm in Nalbari) ৷

উল্লেখযোগ্য যে, গাহৰি ফাৰ্মখনৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজে কেইবাবাৰো আৰক্ষীক অবগত কৰিছিল যদিও একো সুফল লাভ কৰা নাছিল বুলি অভিযোগ কৰে ৷ ফলত ৰাইজে নিজেই ফাৰ্মখনৰ কৰ্মচাৰীক অভিযোগ দিবলৈ যোৱাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা (Tension over pig Farm) ৷ এই ঘটনাৰ পাছত এতিয়া ফাৰ্মখন বন্ধ কৰি দিবলৈ প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে (Tension prevailing over pig farm in Nalbari) ৷