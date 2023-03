মাজুলী, ২৬ মাৰ্চ:মাজুলীৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজে গোচৰ দিবলৈ গড়মূৰ আৰক্ষী থানালৈ আহিল ট্ৰেক্টৰত (Garhmur Police Station)। শনিবাৰে নামঘৰত মাটি পেলোৱা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা কাজিয়াৰ ফলত এজন লোকে কোৰেৰে কাটিলে নামঘৰীয়াক (Namgharia attack in Majuli)। ইতিমধ্য়ে এই ঘটনাত জড়িত লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতত হাজিৰ কৰোৱাত আদালতে তেওঁক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।

মাজুলীৰ চাৰিঘৰিয়াত নামঘৰত মাটি পেলোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি এক সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় (Namghar in Majulis Chargharia)। প্ৰথমে কথাৰ কটা কটি আৰু তাৰ পাছত কাজিয়াখনে মাৰপিটৰ ৰূপ লয় । ৰূপান্তৰ দলে নামৰ এজন লোকে একে গাঁৱৰে দিব্যজ্যোতি দলে নামৰ নামঘৰীয়াজনক এখন কোৰেৰে আক্ৰমণ কৰে (Attempt to murder in Majuli)। এই আক্ৰমণত দিব্যজ্যতি দলে মুখমণ্ডল আৰু মূৰত আঘাত পায় । এই ঘটনাত আন এগৰাকী মহিলাও আহত হয় ।

দেওবাৰে গাঁওখনৰ নামঘৰত এভাগ অনুষ্ঠান আছিল বাবে নামঘৰত কিছু মাটি পেলোৱাৰ প্ৰয়োজন হয় । গাঁৱৰ ৰাইজে মাটি পেলোৱাৰ দায়িত্ব গাঁওখনৰ নামঘৰীয়াজনক দিছিল । নামঘৰত ট্ৰেক্টৰেৰে মাটি পেলোৱাক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে এই কাজিয়াৰ আৰম্ভণি হয় । এই ঘটনাৰ পিছতেই গাঁওবাসীয়ে ৰূপান্তৰ দলেৰ বিৰুদ্ধে ব্যবস্থা গ্ৰহণৰ বাবে উপস্থিত হয় গড়মূৰ আৰক্ষী থানাত । ৰাইজে অভিযুক্ত ৰূপান্তৰ দলেৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰাত আৰক্ষীয়ো গোচৰটো ৰুজু কৰি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

