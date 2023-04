নলবাৰী,৫ এপ্ৰিল: পুৱাই নলবাৰীৰ বাহাৰঘাটৰ বৰলীয়া নৈৰ পানী-যুঁৱলিত উদ্ধাৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ (Deadbody recovered on the banks of Baralia River) ৷ জিলাখনৰ পূৰ্ণকামদেৱ গাঁৱত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহটো ৷ বৰলীয়া নৈৰ পানীত অৰ্দ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা মহিলাগৰাকী নলবাৰীৰ লহকৰপাৰাৰ মুনু লহকৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । স্থানীয় লোকে মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিচত সমগ্ৰ অঞ্চলটোতেই এক চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰে (Deadbody recovered in Nalbari) ।

উল্লেখযোগ্য যে মুনু লহকৰ পেচাত আছিল এগৰাকী শিক্ষয়ত্ৰী । ৪৮ বছৰে শিক্ষকতা কৰি অহা মুনু লহকৰে আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ (Teachers deadbody recovered in Nalbari) ৷ স্বামী তথা জী-জোঁৱাই, পুত্ৰ-বোৱাৰী সমন্বিতে এখন সুন্দৰ সংসাৰ থকাৰ পিচতো মহিলাগৰাকীৰ কিয় এই পথ বাচি ল'লে তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ । সম্প্ৰতি ঘটনাস্থলীত ঘগ্ৰাপাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো মৰোণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নলবাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে তদন্ত আৰম্ভ কৰে ।

