ডিব্ৰুগড়,২০ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী: বাইক ষ্টাণ্টকাৰী উদণ্ড যুৱকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী(Assam Police against bike stunters) । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে ডিব্ৰুগড়তো মাজে সময়ে বাইক ষ্টাণ্টকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আহিছে আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ মাজতে ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । বাইক ষ্টাণ্টকাৰীয়ে আক্ৰমণ কৰিলে লাহোৱাল আৰক্ষীক(Bike stunter thrashes cop in Dibrugarh)। ঘোঁৰামৰা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া যুগল কলিতাক হেলমেটেৰে প্ৰহাৰ কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল হাটখোলা গাঁৱৰ শ্যামলজ্যোতি দত্ত নামৰ যুৱকজন (Stunter arrested for allegedly beating up police in Dibrugarh) ।

জানিব পৰা মতে, হাটখোলা গাঁৱৰ শ্যামলজ্যোতি দত্ত নামৰ যুৱকজনে দীৰ্ঘদিন ধৰি বাইক ষ্টাণ্ট কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল । আন দিনাৰ দৰে ঘোঁৰামৰা আৰক্ষীয়ে নিয়মীয়া তালাচী চলাই থকা অৱস্থাত আৰক্ষীৰ বেহু ফালি যাবলৈ ধৰোতে আৰক্ষীয়ে ৰখোৱাৰ চেষ্টা কৰে । আৰক্ষীৰ সংকেত নামানি পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰাত আৰক্ষীয়ে পিছে পিছে খেদি যায় । সেই সময়তে ঘোঁৰামৰা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া যুগল বৰুৱাক হেলমেটৰে বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে অশ্লীল গালি গালাজ কৰে উদণ্ড যুৱকজনে ।

উক্ত ঘটনাত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী মূৰ আৰু ভৰিত আঘাটপ্ৰাপ্ত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইয়াৰ পাছতে ষ্টাণ্টকাৰী যুৱকজনক আটক কৰে লাহোৱাল আৰক্ষীয়ে(Stunter arrested in Dibrugarh) । ইফালে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা ষ্টাণ্টকাৰী যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ঘোঁৰামৰা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া যুগল কলিতাই । দেওবাৰে সন্ধিয়া ৫:০০ মান বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা । ইতিমধ্য়ে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে যুৱকজনে ব্যৱহাৰ কৰা বাইকখন ।

লগতে পঢ়ক: Tribute to Poet Ganesh Gogoi: কবি-সাহিত্যিকেৰে জীপাল জোনাই বালিকা মহাবিদ্যালয়