মৰিগাঁও,৩ জুন:ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ সমান্তৰালকৈ মৰিগাঁৱতো বিগত চাৰিদিন ধৰি অব্যাহত অসহ্য় তাপমাত্ৰা (Heat waves hits in Marigaon) । ফলত শনিবাৰে জিলাখনৰ লাহৰীঘাট অঞ্চলৰ দাতিয়ালবৰী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত তিনিগৰাকী ছাত্ৰী অচেতন হৈ পৰে (Student unconscious In school of Laharighat)। শনিবাৰে উৎকট গৰমৰ বাবে মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰীঘাটত তিনি গৰাকী ছাত্ৰী সংজ্ঞাহীন হোৱাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় ।

লাহৰীঘাট শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত দাতিয়ালবৰী হাইস্কুলৰ তিনিগৰাকী ছাত্ৰী অতিমাত্ৰা গৰমৰ ফলত পাঠদানৰ সময়ত শ্ৰেণী কোঠাতে ঢলি পৰে । তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ লাহৰীঘাট আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । চিকিৎসকে ছাত্ৰীকেইগৰাকী অতিমাত্ৰা গৰমৰ ফলত অচেতন হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে । ইফালে, জিলাখনত অব্যাহত থকা অত্যাধিক তাপমাত্ৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মৰিগাঁও জিলা উপায়ুক্ত দেবাশীস শৰ্মাই জিলা শিক্ষা বিভাগ আৰু ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ সমান্তৰালকৈ মৰিগাঁও জিলাত পুৱা সাত বজাৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰিব বুলি সদৰী কৰিছে ।

