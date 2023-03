Published on: 33 minutes ago

টীয়ক, 17 মাৰ্চ:

"ছেবাই আমাৰ মানসিকতাৰ লগত খেলিছে ৷ পৰীক্ষা এটাৰ পিচত এটাকৈ বাতিল কৰিছে ৷ আমি কি কৰিম এতিয়া? শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কি কৰি আছে? ছেবাই কি কৰি আছে?" অহা 18 মাৰ্চত হ’বলগীয়া অসমীয়া বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পিচতে শুকুৰবাৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি এইসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৷

ৰাজ্যজুৰি ছেবা আৰু চৰকাৰৰ অকৰ্মণ্যতাক লৈ জ্বলিছে ক্ষোভৰ জুই ৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে শিক্ষামন্ত্ৰী, ছেবাৰ অধ্যক্ষকে ধৰি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰ্মকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । তাৰ মাজতে আজি টীয়কৰ ৰাজপথত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ এদল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৰাজপথলৈ ওলাই আহি ছেবা গ' বেক, ৰণোজ পেগুৱে পদত্যাগ কৰক আদি শ্লোগানেৰে পৰিবেশ উত্তাল কৰি তোলে (Student Protest at Teok)। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ এইদৰে হেতালি খেলা কাৰ্যক কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ’ব বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে (Student Protest against SEBA at Teok) ৷

ইপিনে এইদৰে ৰাজপথত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিবলগীয়া পৰিবেশে অসমত শৈক্ষিক পৰিবেশ বিনস্ত কৰাৰ লগতে এইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই বয়সতে প্ৰতিবাদমুখী হোৱা ঘটনাই অনাগত দিনবোৰত অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ ওপৰত কু প্ৰভাৱ পেলাব আৰু পৰিবেশ অধিক অসুস্থ হৈ পৰিব বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে বিজ্ঞ সমাজে ।

