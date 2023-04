ডিব্ৰুগড়,১২ এপ্ৰিল: শিক্ষক পিতৃ-মাতৃৰ অন্য এক ৰূপ । পিছে টিংখাঙত এইবাৰ শিক্ষকে ল'লে ৰুদ্ৰৰূপ । শিক্ষক পূৰ্ণহতীয়া চৰত কাণৰ পৰ্দা ফাটি গ'ল এগৰাকী ছাত্ৰৰ । টিংখাঙৰ ৰাজগড় আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত ৰঙামণি দ্বীপজ্যোতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এজন পঞ্চম শ্ৰেণী ছাত্র (Student attacked by teacher in Tingkhang) । বিদ্যালয়ত পাঠদান চলি থকা অৱস্থাত কাণতলীয়া চৰ শোধোৱাত ছাত্রজনৰ কাণৰ পৰ্দা ফাটি যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Student injured in headmasters assault) ।

আহত ছাত্রজনক ৰাজগড় সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ অনা হয় যদিও চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰে (Student attacked by teacher) । ইফালে পুত্ৰৰ কাণৰ পৰ্দা ফাটি যোৱা ঘটনাত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক যতীন তাঁতীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজগড় আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰা হ'ব বুলি পিতৃ-মাতৃয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে । আচলতে এজন প্ৰধান শিক্ষকে কি পৰিস্থিতিত ছাত্রজনক প্ৰহাৰ কৰিব লগা হ'ল সেয়া বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই ।

